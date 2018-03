Twee slachtoffers bij gijzeling in Franse supermarkt, dader handelt in naam van ISIS en is gewapend met handgranaat

In het Franse dorp Trèbes, bij Carcassonne, is een gijzeling aan de gang in een supermarkt. Eerder zouden één of meerdere daders vanuit een wagen op politieagenten geschoten hebben. De dader zegt te handelen in naam van ISIS, heeft een handgranaat bij. Hij eist de vrijlating van Salah Abdeslam. Volgens de burgemeester zijn er minstens twee slachtoffers.

Wat weten we al:

Agenten die aan het joggen waren beschoten in de buurt van Carcassonne. Een agent gewond.

Dader vlucht supermarkt in en houdt daar klanten en personeel gegijzeld

Dader is gewapend en zou handgranaat bij zich hebben

Hij zegt banden te hebben met ISIS en eist de vrijlating van Salah Abdeslam

Er zouden minstens twee slachtoffers gevallen zijn in de winkel



In het dorp Trèbes, in het zuiden van Frankrijk, is een grote politiemacht samengekomen aan het warenhuis van de keten Super U. Er is een gijzeling aan de gang. De politie vraagt de buurt te vermijden en de orders van de ordediensten op te volgen.

Een paar minuten eerder werd een Franse gendarme neergeschoten. Hij was aan het joggen met drie collega’s. Ze waren op de terugweg naar de kazerne van Carcassone toen een van hen vanuit een auto onder vuur werd genomen. De agenten waren niet gewapend. Een agent werd aan de schouder geraakt.

Dezelfde auto als waaruit gevuurd werd, stopte iets later voor de Super U en drong gewapend de winkel binnen. Hij riep volgens getuigen ‘Allah Akbar’.

Het is voorlopig niet duidelijk of er onderhandeld wordt met de dader of daders. De buurt is volledig afgesloten en er cirkelt een politiehelikopter boven het warenhuis.

Volgens de burgemeester zou een beenhouwer van de slagerij van de winkel doodgeschoten zijn. Hij zegt dat er mogelijk ook een tweede slachtoffer viel.

Jean-Vléry Letterman van de Franse gendarmerie bevestigt dat er twee slachtoffers zijn in de winkel. “Maar de medische diensten kunnen op dit moment niet bij de slachtoffers en we weten dus niet hoe ze er aan toe zijn.”

Zwaar bewapende agenten van de Franse anti-terreureenheden hebben het warenhuis intussen omsingeld. Eerste minister Edouard Philippe spreekt over een “’zeer ernstige situatie”.

[OPERATION POLICE]

Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 maart 2018

(later meer)