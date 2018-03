Tante Lieve, eerste presentatrice van VRT-kleuterprogramma’s, overleden

Brussel - Tante Lieve, de eerste Vlaamse presentatrice van kleuterprogramma’s is overleden.

Tante Lieve presenteerde van 1956 tot 1961 het allereerste kleuterprogramma op de Vlaamse televisie. Ze bedacht, regisseerde en maakte “Klein Klein Kleutertje”, dat elke zondagmiddag rechtstreeks en met publiek op antenne ging.

In 1961 ontfermde Bob Davidse zich over “Klein Klein Kleutertje” en hij haalde er Tante Ria en Tante Terry bij. Na een tijd verkaste Lieve Simoens naar de wetenschappelijke uitzendingen en naar schoolradio en -televisie.

Lieve Simoens schreef ook enkele informatieve romans, onder meer “Slangen en diamant”, “Gorilla’s en goud” en “Prinses Clementina”, een compilatie van bewerkte oude verhalen.

Lieve Simoens overleed in Tervuren, ze was 91. Lieve was de oudere zus van radiocoryfee Lutgart Simoens, aldus nog VRT.