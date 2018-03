Sprintlegende Usain Bolt steelt de show op druk bijgewoonde training Borussia Dortmund: panna én echte spitsengoal

Vandaag was het eindelijk zover voor Usain Bolt. Hij mocht meetrainen bij de Duitse topclub Borussia Dortmund, dat net als de legendarische sprinter gesteund wordt door Puma. De meeste toppers, waaronder Michy Batshuayi, waren wel afwezig door interlandverplichtingen maar dat weerhield de Jamaicaan er niet van om de show te stelen.

De trainingssessie van BVB werd live uitgezonden op sociale media en zelfs voorzien van commentaar. Er kwamen exact 1.409 supporters opdagen voor de komst van Bolt, net als een heleboel journalisten en camera’s. Alles begon met een ontmoeting met Marco Reus en Mario Götze, die niet geselecteerd werden voor Duitsland.

Vanaf dan werd het alleen maar beter voor Bolt, die onder andere uitpakte met een lekkere panna

Usain Bolt nutmegs a Dortmund player in his first training . #Bolt #Dortmund pic.twitter.com/SKZT3kDrwH — Shephin Mathew (@thehappysoul07) 23 maart 2018

en een echte spitsengoal.

Usain Bolt scores in Borussia Dortmund training session. pic.twitter.com/KvVNA9FABT — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 23 maart 2018



"Het was goed! Ik heb me geamuseerd met de jongens, ze hebben me goed verwelkomd", zei Bolt in een eerste reactie. "Ik denk dat het goed gelukt is", stelde middenvelder Mario Götze. "Usain Bolt voelde zich goed, we konden hem goed integreren. Het was een coole actie." Donderdag trainde Bolt al achter gesloten deuren mee met het team van coach Peter Stöger.



Autogramme und Selfies nach dem Training #BVBolt https://t.co/ZNI4lw41mg — Borussia Dortmund (@BVB) 23 maart 2018

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: Photo News

Foto: AFP