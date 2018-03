Tussen hoop en vrees: vier clubs strijden vanaf vanavond om lijfsbehoud in Play-off 3

Nog steeds geen teken van leven in Play-off 1 of 2, dus kan de modale voetballiefhebber dit weekend zijn aandacht eens richten op een fenomeen waar doorgaans weinig aandacht voor is: Play-off 3, oftewel de strijd tegen de degradatie uit het profvoetbal. Wij gingen te rade bij onze clubwatchers en voorspellen voor u een gevecht op leven en dood.

Play-off 3 moet de daler naar de Eerste Amateurdivisie aanduiden. De deelnemers: de vier ploegen uit Eerste Klasse B die in de reguliere competitie (lees: de optelsom van beide periodes) de minste punten behalen. In dit geval: Roeselare, Union, Westerlo en Tubeke. Hun puntentotaal wordt bij het begin van Play-off 3 gehalveerd. Roeselare begint zo met 18 punten, Union met 16, Westerlo met 14 en Tubeke met 12 stuks.

Bekijk hier het volledige klassement na de reguliere competitie en bij het begin van Play-off 3.

Westerlo opent vanavond de debatten: de Kemphanen ontvangen om 20u30 Union in het Kuipke, Tubeke trekt zondag om 18u naar het Schiervelde van Roeselare.

Bekijk hier de volledige kalender van Play-off 3.

Roeselare sloot de eerste periode nog af op de vierde plaats (die recht gaf op deelname aan Play-off 2), maar zakte in de tweede periode helemaal weg en moet nu dus aan de bak in Play-off 3. Clubwatcher Danny Lingier: “Of er nu vrees is voor degradatie? Ze leven op Schiervelde toch vooral op hoop. Er wordt enorm veel verwacht van de wedstrijd van zondag tegen Tubeke. Als ze die match winnen, zetten ze de rode lantaarn al op negen punten, en dat zou dan toch meteen een grote stap richting zekerheid over het behoud betekenen. En daar gaan ze in Roeselare eigenlijk van uit. Ze hebben in de competitie natuurlijk “maar” 7 op 12 tegen Tubeke gepakt, dus weten ze wel dat het een moeilijke tegenstander wordt. En Roeselare heeft natuurlijk al drie trainers versleten dit seizoen. Maar met Jordi Condom zitten nu wel goed, de man levert kwaliteitswerk.”

“Als je doelman de beste speler van het seizoen is, zegt dat eigenlijk veel”, aldus clubwatcher Danny Lingier. Hier Roeselare-keeper Biebauw Foto: GMAX AGENCY

“Wie de sleutelspeler wordt? Oef… Cornet heeft paar cruciale doelpunten gescoord, maar verder… De vraag is of de hele kern wel voldoende niveau haalt. Pak maar Biebauw, gelukkig speelt die wél een goed seizoen, anders had het er nog veel erger kunnen uitzien. Of het niet pijnlijk is dat de doelman je beste speler van het seizoen is? Ja, dat zegt toch veel.”

“Of het nog kan fout lopen? Natuurlijk: als ze zondag verliezen, staat Tubeke niet op negen maar op drie punten, dan slaat de stress toe, en dan kan alles. Maar Condom is op dat vlak wel een zegen: hij doet het op zijn Catalaans: charismatisch, fel. Hij laat Roeselare positief voetbal brengen, durft aanvallen, laat zijn ploeg geloven in eigen kunnen. Dat zou de negatieve stress moeten wegvlakken.”

“Wat een eventuele degradatie zou betekenen voor de club? (diepe zucht) Dat zou nefast zijn. Alles ligt nu in handen van mevrouw Hawken (de Chinese eigenaar van de club, jvh). Als zij beslist er de stekker uit te trekken, kan het wel eens afgelopen zijn met topvoetbal in Roeselare. Al zal voorzitter Olivier me daarin waarschijnlijk tegenspreken. Belangrijk in dat opzicht is wie Johan Plancke (die vertrok naar KV Oostende, jvh) opvolgt als de nieuwe CEO: die man of vrouw zal in de komende maanden een grote invloed uitoefenen op de toekomst van de club. Maar eigenlijk houden ze in Roeselare gewoonweg geen rekening met dat worst-case scenario. Erin blijven is een must: dan kan coach Condom aan een nieuwe ploeg beginnen bouwen. En hoe meer tijd Condom krijgt, hoe meer hij zijn stempel kan drukken. Ze leven op hoop in Roeselare.”

Union: “Vorig seizoen kon en mocht alles, nu kan de stress toeslaan”

Vorig seizoen verbaasde Union nog vriend en vijand in Play-off 2 met stuntzeges tegen Standard en KV Mechelen Foto: Isosport

Union werkte een betere tweede dan eerste periode af, maar finaal kwamen de Brusselaars toch ruim tekort om net als vorig jaar aan Play-off 2 te mogen deelnemen.Wim Redant: “Nochtans deden ze lang mee voor een ticket, maar de afwerking was finaal een te groot probleem. Ze hadden altijd wel genoeg kansen, maar mede door blessures moesten ze vaak zonder echte spits spelen. Gehoopt wordt dat de komst van Nathan Kabasele nu het verschil zal maken in Play-off 3.”

“Maar het blijft koffiedik kijken: door de halvering van de punten staan alle ploegen plots weer op een kluitje. De vorm was de laatste weken en maanden wel in stijgende lijn. Als die trend zich doorzet, zou Tubeke nooit in de problemen mogen raken. Hoe ze zichzelf dan alsnog in de voet zouden kunnen schieten? Westerlo heeft zich natuurlijk ook versterkt, zij speelden de laatste maand ook sterk, en lijken dus absoluut geen geslagen ploeg. Als zij Union vanavond kloppen, gaan ze er meteen over in het klassement. Dan blijft enkel Tubeke nog achter hen, en die kunnen theoretisch ook naderen tot op één punt. Of de stress dan zal toeslaan? Union heeft natuurlijk een ervaren ploeg, die vorig seizoen buiten verwachting presteerde in Play-off 2 met zeges tegen Standard en KV Mechelen. Maar toen kon en mocht alles, was er geen druk. Nu kan die negatieve stress er wél zijn.”

“Degradatie zou - net zoals voor alle profclubs - dramatisch zijn: de club zou in de problemen komen door het wegvallen van het tv-geld, net nu ze investeringen deden om hun stadion te vernieuwen. Dat was trouwens nog een tegenvaller: Union had in het Koning Boudewijnstadion een heel seizoen lang geen thuisvoordeel, want de werken in het Dudenpark zijn pas tegen de zomer klaar.”

“Als Westerlo de lijn van de laatste weken doortrekt, mag het behoud geen probleem zijn”, aldus clubwatcher Kersten Steurbaut. Hier coach Bob Peeters Foto: GMAX AGENCY

Westerlo: “Lijn van onder Bob Peeters doortrekken”

Westerlo werkte na de degradatie uit de Jupiler Pro League vorig jaar ook een rotseizoen af in 1B: de Kemphanen stonden permanent in de tweede helft van de tabel, dus van meteen weer promoveren (zoals gehoopt) was geen sprake. Maar toch ziet clubwatcher Kersten Steurbaut Play-off 3 optimistisch tegemoet: “Als Westerlo de lijn van de afgelopen weken onder nieuwe coach Bob Peeters doortrekt, is er geen enkel probleem: ze waren de laatste zeven wedstrijden ongeslagen, en er zit weer voetbal in deze ploeg. Dan mag de redding geen probleem zijn.”

“Dat is vooral met dank aan Lukas Van Eenoo, die deze winter gehuurd werd van KV Kortrijk. Dat is snel een belangrijke pion geworden die het niveau van heel het middenveld omhoog trekt. Samen met voetballende breker Werner Rommens en Daan Heymans draait dat momenteel goed. Het enige probleem blijft de efficiëntie voor doel: in de laatste zeven wedstrijden scoorden ze maar drie doelpunten, de zes goals in die éne wedstrijd tegen Lierse niet meegerekend. En Benji De Ceulaer liet de afgelopen weken een paar kansen liggen die vier punten extra hadden kunnen opleveren. Er staan trouwens ook vraagtekens bij zijn fitheid voor vanavond, hij zou last hebben van de knie.”

“Wat degradatie zou betekenen? Er lopen momenteel gesprekken over een overname, er worden verschillende pistes bewandeld. Maar bij een degradatie gaat dat uiteraard niet door. Dat hoeft niet het einde van de club te betekenen, maar dan dreigt Westerlo - net als pakweg Lommel - wel een liftploeg tussen eerste amateurklasse en het profvoetbal te worden.”

Met deze Stevance heeft Tubeke een spits die uit het niets een doelpunt kan maken Foto: BELGA

Tubeke: “Ironie wil dat ze nu best aardige kern hebben”

Tubeke eindigde in beide periodes als laatste en lijkt dus een vogel voor de kat, maar daar is Proximus League-kenner Dave Peters het niet noodzakelijkerwijs mee eens: “Neen, Tubeke maakt zeker nog kans op de redding. Ze haalden in laatste instantie nog enkele straffe spelers, en hebben van de vier Play-off 3-kandidaten dus zeker niet de minste kern. Met Ibou Sawaneh heeft coach Christian Bracconi een prijsschutter, met Karim Achahbar een werkende en lopende spits, met Marco Weymans een voormalig PSV-talent dat een indrukwekkende rush vanop de flank kan inzetten, en met voormalig Charleroi-spits Florent Stevance natuurlijk een aanvaller die van een kwartkans een doelpunt kan maken. En achterin staat het ook best potig. Dus neen, ze zijn niet kansloos.”

“Integendeel: de ironie wil dat ze met deze kern bij beteren van Play-off 3 behoren. Het is slechts door een samenloop van omstandigheden dat ze staan waar ze nu staan. Ze zullen het dus nog spannend maken, ze zijn hoegenaamd nog niet verloren. Op voorwaarde dat ze met die kwaliteiten ook durven voetballen: ze moeten een achterstand goedmaken, dus moeten ze scoren.”