Een computernerd die vaak naar de kerk ging: dit weten we over de bommenlegger van Austin

Waarom Mark Anthony Conditt plots op vijf verschillende plaatsen bompakketten legde, is een vraag waar de Texaanse politie het antwoord nog steeds niet op gevonden heeft. De ‘bommenlegger van Austin’, zoals hij genoemd werd, wordt door familie en vrienden omschreven als een rustige computernerd die vaak naar de kerk ging. Dit weten we al over de overleden Amerikaan.

Conditt is verantwoordelijk voor een reeks van bomaanslagen in de Amerikaanse staat Texas. In enkele weken tijden liet hij vijf keer een bompakket ontploffen, met twee doden en vier gewonden als triest gevolg. De jongeman kwam zelf om het leven nadat hij zichzelf in zijn wagen opblies na een politieachtervolging.

Gezocht: een motief

Er heerst nog veel onduidelijkheid over wat de beweegredenen van Conditt waren. De voornaamste bron van informatie op dit moment is een video die hij achterliet op zijn gsm. Die werd niet vrijgegeven en het is dus nog onduidelijk wat hij er precies in zegt. De Texaanse politie liet tijdens een persconferentie wel weten dat de inhoud van de video eerder wijst in de richting van persoonlijke moeilijkheden dan haat of ideologische beweegredenen. Een echt motief kwam er nog niet uit naar voren.

Conditt, een 23-jarige blanke jongeman, wordt door familieleden beschreven als een rustig persoon. De bommenlegger van Austin werkte vroeger in een computerwinkel en was volgens zijn oom een echte computernerd. Conditt had geen militaire training en kreeg voordat hij naar de lagere school ging thuisonderwijs. Twee jaar lang studeerde hij aan een community college, maar een diploma haalde hij daar niet.

Zelfgemaakte bommen

Het filmpje op zijn gsm lijkt er ook op te wijzen dat Conditt de bommen zelf heeft gemaakt. Volgens Brian Manley, politiechef in Texas, vertelt hij erin hoe de gemaakte bommen van elkaar verschillen en hoe hij via allerhande technieken de politie te slim af was.

Gelovig

Conditt was de oudste in een gezin van vier dat in Pflugerville woonde, een stadje op 32 kilometer van de Texaanse hoofdstad Austin. Sinds vorig jaar woonde hij met twee huisgenoten samen, nog steeds in Pflugerville, in een huis dat hij zelf gekocht had. De huisgenoten vertellen dat Conditt regelmatig naar de kerk ging, net zoals zijn christelijke familie.

Of Conditt zijn slachtoffers bewust uitkoos, is niet duidelijk. Het eerste van zijn twee dodelijke slachtoffers woonde zelf in Pflugerville. Maar de mensen die gewond raakten door de explosieve pakjes lijken op het eerste gezicht willekeurige doelwitten. De eerste drie pakketjes werden door Conditt zelf achtergelaten aan de huizen van zwarte Amerikanen, twee latere bommen lagen in wijken waar er vooral blanke families wonen. In de persconferentie liet de Texaanse politie weten dat een van de pakketjes, die Conditt via FedEx stuurde, geadresseerd was aan een onbestaande bestemming.