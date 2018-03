Vier verdachten van groepsverkrachting blijven in cel

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft beslist dat de vier verdachten die waren aangehouden voor een groepsverkrachting, in de cel blijven.

De feiten hebben zich vorig weekend in de nacht van vrijdag op zaterdag afgespeeld in een hotel in de buurt van het Mechelseplein in Antwerpen. De jonge vrouwen waren eerst naar discotheek Roxy geweest, op de Rijnkaai, en zouden daar al kennisgemaakt hebben met een of meerdere van de verdachten. Ze kregen een lift terug naar het hotel en herinneren zich naar eigen zeggen niet wat er nadien is gebeurd. Er zijn aanwijzingen dat ze werden bedwelmd en seksueel misbruikt.

“Alles gebeurde in een waas”, vertelde een van de toeristes erover in De Telegraaf. “We konden ons niet verzetten. Het hotel was niet goed beveiligd.”

Een van de mannen die mogelijk betrokken was bij de feiten, keerde zaterdagavond terug naar het hotel en werd daar tegengehouden door de uitbater tot de politie arriveerde. Later werden er nog drie andere verdachten opgepakt.

