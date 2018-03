Gijzeling Franse in supermarkt: dit weten we al over de dader

Ruim twee jaar na de aanslagen in Parijs wordt Frankrijk opnieuw opgeschrikt door een terroristische aanval. Een man beschoot vanmorgen vier agenten nabij Carcassonne, vluchtte met een auto naar het nabijgelegen dorpje Trèbes en stormde iets na 11 uur een populaire supermarkt binnen. Daar houdt hij zich sindsdien zwaarbewapend schuil. Dit weten we al over de dader.

De dader van de gijzeling in een supermarkt in het Franse dorpje Trèbes, is volgens de veiligheidsdiensten een Marokkaan of Fransman van Marokkaanse afkomst van 25 jaar. Hij woont in Carcassonne en stond bekend bij de Franse inlichtingendiensten, die hem volgden wegens ‘radicalisering’.

Vanochtend, iets na 10.30 uur, opende hij vanuit die wagen het vuur op 4 agenten die aan het joggen waren in het bij toeristen welbekende stadje Carcassonne. Een van de agenten raakte daarbij gewond aan de schouder maar zou ondertussen al aan de beterhand zijn. Na de schietpartij vluchtte de dader weg in een wagen. Kort na 11 uur scheurde hij in die auto de parking op van de supermarkt Super U in het nabijgelegen dorpje Trèbes.

De man stormde de supermarkt binnen terwijl hij volgens getuigen “Allah Akbar” riep en alle aanwezigen bedreigde: “Jullie bombarderen Syrië, jullie gaan sterven.” Verschillende Franse media melden dat hij daarbij ook de vrijlating eiste van Salah Abdeslam, de belangrijkste nog levende verdachte van de aanslagen in Parijs van november 2015, die twee jaar geleden in ons land in Sint-Jans-Molenbeek gearresteerd werd. De man zou volgens verschillende getuigen gewapend zijn met geweren, messen en handgranaten.