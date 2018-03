Politie schakelt versnelling hoger om Cercle-heethoofden op te sporen

Brugge - De politie van Brugge schakelt een versnelling hoger in de zoektocht naar enkele heethoofden die na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Beerschot de bezoekende supporters gingen uitdagen. Ook deze keer roepen ze de hulp van de bevolking in om de personen in kwestie te identificeren. In een filmpje op hun Facebook-pagina schuiven ze elf personen naar voor die het nogal bont maakten.

Twee weken geleden was de Cercle-aanhang in extase. Hun vereniging slaagde er in om in het Jan Breydelstadion te winnen van Beerschot-Wilrijk en zo de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Na het laatste fluitsignaal liepen dan ook duizenden groen-zwarte supporters het veld op. “Die veldbestorming wordt gedoogd”, klinkt het bij de politie. “Dat kaderde in de emoties van het moment.”

Maar de politie kondigde eerder wel al aan om de supporters die de Antwerpse supporters ophitsten wel te identificeren en op te sporen. In die zoektocht doen ze nu een beroep op de burgers. In een filmpje - een compilatie van verschillende beelden na de wedstrijd - zijn heel wat heethoofden te zien. De middelvingers richting de Antwerpse aanhang zijn legio. Een tweetal supporters spuwen zelfs in hun richting.

Voetbalwet

“Die mensen plegen inbreuken op de voetbalweg”, aldus de politie. “Ze dagen andere supporters uit en dat is duidelijk te zien op de beelden. Wij onderzoeken die beelden. De informatie over Beerschot-supporters bezorgen we aan onze collega’s in Antwerpen.”

De politie benadrukt dat het niet om een gerechtelijk onderzoek gaat. Het is momenteel een bestuurlijk onderzoek omdat het gaat om inbreuken op de voetbalwet. Het zal dan ook uiteindelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn die beslist welke gevolgen de daden van de supporters zullen hebben. Dat kan gaan over een geldboete en/of een stadionverbod.

Wie één van de heethoofden herkent, kan dat melden via voetbalgeweld@politiebrugge.be. De ergste heethoofden werden in de filmpjes met een rode cirkel aangeduid. Maar ook de namen van andere supporters die uitdagen en duidelijk in beeld komen mogen bij de politie gemeld worden.