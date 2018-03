Politie zoekt heethoofden Cercle die het bont maakten na match tegen Beerschot met deze wansmakelijke video

Promovendus Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk worden door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd wegens incidenten met supporters tijdens de terugwedstrijd van de 1B-finale in het Jan Breydelstadion. Maar er is meer. Ook de politie van Brugge zoekt verschillende heethoofden van Cercle (twaalf in totaal) en heeft daarom een video van de ongeregeldheden na de wedstrijd op Facebook gezet.

"Vlak na de wedstrijd Cercle-Beerschot betraden een duizendtal Cercle supporters het voetbalveld. Op deze beelden zien we hoe enkele mensen bijkomend een inbreuk plegen op de voetbalwet. Wie deze personen meent te (her)kennen, vragen we een mailtje te sturen naar voetbalgeweld@politiebrugge.be. Deze oproep kadert in een grootschalig onderzoek over de incidenten tussen aanhangers van Cercle en Beerschot. Alle nuttige informatie aangaande Beerschot supporters wordt overgemaakt aan de voetbalcel van de PZ Antwerpen, die dit dossier verder opvolgt. Bedankt voor jullie hulp!", klinkt het.

Geschillencommissie

Beide clubs moeten zich op dinsdag 27 maart (14u00) komen verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB. Scheidsrechter Alexandre Boucaut wordt opgeroepen om te getuigen. De officiële verklaring voor de oproeping luidt “een gebrekkige organisatie” (Cercle) en “wangedrag van supporters” (Beerschot Wilrijk).

De finalewedstrijd van de Proximus League ging van start in een rookgordijn. Hier en daar hadden enkele supporters rookbommen afgestoken in het Jan Breydelstadion. Een supporter van Beerschot Wilrijk viel bovendien van een tribune en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De man zou uitgedaagd zijn door Cercle-fans en probeerde de tribunes op te klimmen. Daarbij maakt hij een nare smak.

Na de wedstrijd brachten supporters van Beerschot Wilrijk schade toe aan verschillende auto’s van de pers. Daarin was Cercle dan weer nalatig: er was een poort blijven openstaan die gesloten had moeten zijn.