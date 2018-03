Deze aanslagen pleegde ISIS al in Frankrijk

7-9 januari 2015Charlie Hebdo

Foto: AFP

Twee ISIS-aanhangers vallen het hoofdkwartier van het satirisch maandblad Charlie Hebdo binnen in Parijs en schieten er negentien personen dood. Onder hen de bekende tekenaars Wolinski, Charb, Honoré en Cabu. De daders, de broers Kouachi, vluchten naar een drukkerij in Dammartin-en Goële, waar de politie hen neerschiet. De volgende dag vermoordt een andere ISIS-aanhanger een politieagente terwijl twee handlangers de klanten van een Joodse supermarkt in Paris gijzelen. De politie valt binnen maar de gijzelnemers kunnen toch vier gijzelaars doodschieten. De politie doodt daarop de twee gijzelnemers.

13 november 2015Bataclan

Foto: Anadolu Agency

ISIS-aanhangers vallen met bomgordels en geweren de omgeving van het nationale voetbalstadion in Parijs aan, schieten op terrassen en dringen binnen in de concertzaal Bataclan. Bij al die aanslagen vallen 130 doden en bijna 150 gewonden.

13 juni 2016 Magnanville

Larossi Abballa, de aanslagpleger in Magnanville. Foto: AFP

In Magnanville in het westen van Parijs worden een politieofficier en zijn partner thuis doodgestoken door Larossi Abballa, een jihadist met ISIS-banden. De politie schiet hem later dood.

14 juli 2016 Nice

Foto: BELGAIMAGE

Een immense truck rijdt in op de feestvierenden in Nice - het is de nationale feestdag - en maakt 86 dodelijke slachtoffers. De dader - een man van Tunesische origine - wordt door de politie doodgeschoten.

26 juli 2016 Saint-Etienne-du-Rouvray

Foto: AFP

Twee jonge ISIS-aanhangers snijden een priester in de kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray (Normandië) de keel over. De politie schiet hen dood.

10 oktober 2017 Marseille

Foto: AFP

ISIS-sympathisanten steken twee vrouwen dood in het station van Marseille.