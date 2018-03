Vlaamse regering zoekt opvolger voor gouverneur Oost-Vlaanderen

Brussel - De Vlaamse regering heeft vrijdag de functie van provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen vacant verklaard. Huidig provinciegouverneur Jan Briers gaat in oktober 2018 op pensioen.

De zoektocht naar een opvolger voor Briers gebeurt in verschillende stappen. De procedure - die trouwens werd aangepast na de benoeming van Briers in 2013 - loopt als volgt: eerst wordt de vacature via verschillende kanalen bekendgemaakt, vervolgens worden de ingediende CV’s gescreend, dan volgen gesprekken en tests met een extern selectiebureau, vervolgens wordt een lijst opgemaakt van geschikte kandidaten. Die lijst wordt dan bezorgd aan minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbet Homans (N-VA). Zij trekt dan met de kandidatenlijst naar de Vlaamse regering die finaal een kandidaat kiest.

De geselecteerd kandidaat moet ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement doorstaan. De bevoegde commissie daar kan aanbevelingen doen aan de Vlaamse regernig. En tot slot word de kandidaat voor eensluidend advies voorgedragen aan de federale regering. Na dat advies kan de benoeming worden bekrachtigd.

Voor de geïnteresseerden: het jaarsalaris van de gouverneur is vastgesteld op 72.400 euro (niet-geïndexeerd).