Gratis spoedcursus om nieuwe truckers te vormen

Ieder jaar komen er in Limburg 65 tot 80 nieuwe vrachtwagenchauffeurs bij. Te weinig om de vacatures in te vullen. Met het Limburgse proefproject Fast Track CE kunnen gemotiveerde kandidaten in amper drie maanden hun brevet als chauffeur behalen. Dankzij de inbreng van de provincie Limburg, de transportfederaties en een sterk engagement van de Limburgse transportbedrijven, kan de opleiding kosteloos worden aangeboden en zijn de cursisten zeker van een arbeidscontract.

“De eerste 25 kandidaten hebben hun opleiding achter de rug en kunnen nu worden ingezet”, zegt Roel Smets, voorzitter van de Federatie voor Wegtransporteurs & Logistieke Dienstverleners, Febetra Limburg. “Het project dat over een periode van tweeënhalf jaar wordt uitgevoerd, moet op het einde van de rit 160 nieuwe chauffeurs met een rijbewijs CE opleveren.”

De sector van transport en logistiek boomt in Limburg. De bedrijfsinvesteringen en de vele nieuwe jobs liegen er niet om. De afgelopen 3 jaren heeft de logistieke sector meer dan 365 miljoen euro geïnvesteerd in terreinen of gebouwen en kwamen er meer dan 1.600 nieuwe jobs bij. Maar die hoogconjunctuur kent ook een keerzijde. De VDAB-databanken tonen zwart op wit dat transportbedrijven het steeds lastiger hebben om binnen een redelijke termijn geschikt personeel te vinden. Vooral de schaarste aan kandidaat-chauffeurs wordt groter. Zo telde de VDAB eind 2017 60% meer openstaande vacatures voor het beroep van (truck)chauffeur dan in 2016.

Vergrijzing

Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “Dat het beroep van vrachtwagenchauffeur al jaren met stip genoteerd staat op de lijst van knelpuntberoepen is het gevolg van de vergrijzing van hun bestaande personeelsbestand enerzijds (jaarlijkse uitstroom van 300 truckers) en het imago van het beroep anderzijds. Willen transportbedrijven van de economische opleving profiteren, dan moeten we hen ondersteunen bij de invulling van de bestaande vacatures."

>

>

>