Werk vinden begint bij praktijkkennis van leerkrachten

Als je niet makkelijk aan werk geraakt, ligt dat probleem niet altijd bij jezelf. Misschien is het onderwijs dat je voorgeschoteld kreeg, niet genoeg gericht op de vereisten van het bedrijfsleven. Je mist de nodige competenties, waardoor er geen match is tussen vraag en aanbod. Maar er wordt aan gewerkt... Via diverse projecten worden het bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar gebracht, zodat leerkrachten beter beseffen hoe ze de kansen op werk voor hun leerlingen kunnen verhogen. Zo gingen eerder deze week 130 Limburgse onderwijzers op bezoek bij 14 technisch georiënteerde ondernemingen.

Boeken en kranten worden er dagelijks vol geschreven over de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De scholen leveren onvoldoende mensen af die klaar zijn voor de praktijk, waardoor ze niet aanmerking komen om de interessante vacatures in te vullen. En dus moet het probleem aan de bron worden aangepakt.

Zo heeft het Limburgse provinciebestuur samen met Voka Limburg de koe bij de horens gevat en het project Ontdek Techniektalent opgestart. De methode is even eenvoudig als doeltreffend: de leerkrachten worden uitgenodigd bij bedrijven, waar ze deelnemen aan workshops om de praktijk te leren kennen. Omdat het schoentje van de geschikte instroom vooral nijpt bij technische bedrijven, zijn zij het meest geneigd om hun vereisten naar nieuwe medewerkers kenbaar te maken.

Eerste stap

Workshops rond thema’s als energie, transport of biochemie boden de leerkrachten heel wat inspiratie om straks in de eigen klas mee aan de slag te gaan. “In de klas laat ik kinderen wel een keer een filmpje zien of laat ik hen experimenteren met allerlei materialen”, vertelt juf Els van kleuterschool Evermaruske uit Tongeren.

“Mede dankzij het project Ontdek Techniektalent is er op school nu een heuse visie ontstaan voor het domein Wetenschap & Techniek. Door het volgen van workshops krijg ik heel veel tips en inhoud aangeboden die ik in de lessen goed kan gebruiken. De leerstof sluit nauw aan bij de praktijk, waardoor we beter in staat zijn om hun interesse voor techniek en wetenschap te stimuleren. Wat mij betreft mag dit initiatief zeker herhaald worden.”

Via het project werden alvast de eerste stappen gezet voor een samenwerking tussen de school en het ‘bedrijf om de hoek’. Dit kan in de toekomst leiden tot andere initiatieven, zoals klasbezoeken, waarin de leerlingen de theorie uit de klas letterlijk in praktijk kunnen omzetten.

