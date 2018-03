Hoe bouwjobs evolueren? Verkopers krijgen opleiding in duurzaamheid

Werken in de bouw is ook steeds meer een aspect van duurzaamheid. Of hoe zelfs verkopers van bouwmaterialen en vloerbedekking als laminaat opleiding krijgen rond duurzaamheid. “Het is vandaag vaak de eerste vraag van onze klanten.”

Unilin, met hoofdzetel in Wielsbeke, is vooral bekend van de laminaatvloeren van het merk Quick-Step. Herbruikbaarheid van producten en grondstoffen stond eigenlijk al vroeg centraal. Het bedrijf is namelijk al circulair sinds de jaren zestig, toen het begrip hergebruik nog niet uitgevonden was. Spaanplaten werden oorspronkelijk geperst uit het niet-bruikbare deel van de vlasplant. Sindsdien is er veel veranderd bij de producent van vloeren, platen en isolatiematerialen.

Eerste vraag

‘Duurzaam?’ blijkt nu vaak de eerste vraag van de klant voordat die een voorstel ook maar wil bekijken. “Het is de minimumnorm voor een leverancier”, stelt chief sustainability officer bij Unilin Tino Mulle. “Voor een Ikea of een Hilton is duurzaamheid een preselectiecriterium”, pikt global sales director project Juan Fernandez Y Mendez in. “Je moet dat ook aantonen met facts & figures, niet met verhaaltjes”, vertelt hij.

Certificering is vandaag het bewijs dat je beantwoordt aan de norm. “Over emissiewaarden van de vloeren die je aanbiedt en natuurlijk CO2-uitstoot, water- en energieverbruik tijdens de productie. Hou er rekening mee dat klanten niet méér betalen omdat je duurzaam bent – het spreekt gewoon vanzelf. Een bedrijf dat niet bezig is met duurzaamheid maakt eigenlijk geen kans meer.”

