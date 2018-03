LA Galaxy kondigt transfer officieel aan: Zlatan Ibrahimovic trekt naar de MLS

Zoals donderdag al werd aangekondigd, heeft vrijdag de Los Angeles Times de primeur gekregen om de transfer van Zlatan Ibrahimovic naar LA Galaxy aan te kondigen. De Zweed staat vrijdag, in het shirt van LA Galaxy, op de voorpagina van de sportkatern van de krant. Donderdag maakte Manchester United al publiek dat het contract van de 36-jarige Zweed, dat nog doorliep tot eind juni, met onmiddellijke ingang werd ontbonden.

Donderdag bracht Sports Illustrated het verhaal rond de transfer van Ibrahimovic naar Los Angeles al naar buiten. “Ibra” zou volgende week toekomen in Los Angeles en al op 31 maart zijn debuut kunnen maken, wanneer Galaxy het opneemt tegen de buren van Los Angeles FC, het team van Rode Duivel Laurent Ciman.

Ibrahimovic kwam dit seizoen slechts zeven keer in actie bij de Mancunians door een knieblessure. De Zweed versleet de voorbije twee decennia een rits aan topclubs. Hij maakte achtereenvolgens de dienst uit bij Malmö, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain, alvorens in de zomer van 2016 op Old Trafford aan te spoelen.

LA Galaxy trok in het verleden al sterren als David Beckham, Steven Gerrard en Robbie Keane naar Amerika. Tussen januari 2016 en augustus 2017 verdedigde Jelle Van Damme eveneens de kleuren van LA Galaxy. Het team is vijfvoudig kampioen van de Verenigde Staten en Canada, voor het laatst in 2014.