En plots staat er een beer op je terras: “Hij ging lopen met onze wentelteefjes!”

Een Amerikaanse vrouw was op vakantie met haar twee zoontjes in Tennessee, toen ze plots een vreemd geluid hoorde op het terras. Kim besloot om te gaan kijken en zag een gigantische beer staan. “Wat doet dit beest in de omgeving van mensen?!”, vroeg ze zich af.

“Ik was geshockeerd, plots stond er een gigantische bruine beer voor mij”, zei Kim Vastola. “Het personeel van mijn hotel had me wel al gewaarschuwd dat beren veel voorkomen in die streek. Zij wisten me dus wel te kalmeren.”

Het dier was duidelijk op zoek naar eten en nam hun zakje met wentelteefjes mee om op te eten. Daarna verdween de beer uit het zicht. “We raden iedereen aan om geen afval of etensresten gewoon buiten te laten liggen”, zei een vertegenwoordiger van de Tennessee politie achteraf. “Beren worden aangetrokken tot eten dat makkelijk bereikbaar is, zélfs als dat wil zeggen dat ze daarvoor tussen de mensen moeten komen.”

Kim en haar zoontjes kwamen er dus gewoon met de schrik van af, maar hun wentelteefjes waren ze wel kwijt.