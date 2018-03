Tom Hanks achterna: Brit loopt de Forrest Gump-route

“Run Forrest, Run.” Of het deze iconische woorden waren die Rob Pope hoorde toen hij begon aan zijn uitputtingsslag, weten we niet. Maar het was wel zeker het personage van Forrest Gump dat de 39-jarige dierenarts uit Liverpool zo inspireerde dat hij besloot om de route tussen de Amerikaanse oost- en westkust zelf te lopen.

De Brit begon aan zijn tocht in 2016 en heeft de VS nu niet één, maar liefst drie keer doorkruist. Aan een snelheid van 64 kilometer per dag heeft Pope gelopen, zowel in de sneeuw en koude van Maine als de verschroeiende hitte van de woestijnen van Arizona. De teller staat op 24.700 kilometer, omgerekend 15.348 mijl en dus al ongeveer 100 mijl meer dan de veronderstelde afstand die Forrest Gump liep.

Los van zijn liefde voor de film uit 1994 koesterde Pope de wens om Amerika te leren kennen via een tocht te voet. “Het was pas nadat ik Forrest Gump zag dat ik een eureka-moment kreeg”, zei hij erover in The Daily Mail.

Ook de boodschap en het personage van Forrest Gump zijn volgens de Pope het nastreven waard. “Ik denk dat de film en in het bijzonder het personage van Forrest Gump een mooi levensverhaal is en een voorbeeld van hoe we met elkaar zouden moeten omgaan. Forrest oordeelde niet over mensen, hij had geen voorkeuren voor huidskleur, komaf, intelligentie etc. Als iedereen een beetje meer zou zijn als Forrest Gump zou de wereld een betere plek zijn.”

Pope is altijd al een talentvolle marathonloper geweest, maar zelfs voor hem was het lopen van zo’n afstand een enorme uitdaging. “Ik heb een ontstoken achillespees en een gescheurde quadriceps opgelopen onderweg. Het is zeker zwaar geweest.”

Met het grootste deel van de reis achter zich kan de Brit eindelijk vooruit kijken. “Wanneer ik klaar ben, zal ik bijna 15.600 mijl (25.105 km) gelopen hebben”, vertelt hij. Pope onderbreekt zijn avontuur om bij de geboorte van zijn eerste dochter te zijn, daarna loopt hij samen met zijn vriendin de laatste 321 kilometer.

Voor het goede doel

De afstand die Pope loopt, is eigenlijk een schatting. Greenbow in Alabama, de plaats van waaruit Tom Hanks vertrekt in Forrest Gump, is fictief. De Forrest Gump-route is bij elkaar gepuzzeld door de verschillende locaties uit de film aan elkaar te linken met het huidige wegennetwerk.

In tegenstelling tot het personage Forrest Gump, die zijn tocht motiveert met “Ik had gewoon zin om te lopen”, loopt Pope wél ergens voor. Met zijn actie wil hij geld verzamelen voor World Wildlife Fund (WWF) en Peace Now. Op dit moment heeft zijn initiatief in totaal 28.000 dollar opgeleverd.