Politieman neemt vrijwillig plaats in van gegijzelden, maar vecht nu zelf voor zijn leven: “Hij is een echte held!”

Tijdens de gijzeling in Trèbes, nabij Carcassonne, heeft een agent vrijwillig de plaats ingenomen van een gijzelaar. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gezegd op een persconferentie. “Ik prijs de moed van de luitenant-kolonel. Die man is een echte held”, zo reageert Collomb. Maar die heldhaftigheid kent een zware kost: de politieman vecht nu voor zijn leven.

Talloze politiemannen en antiterreureenheden kwamen meteen ter plaatse. Zo ook een 45-jarige luitenant-kolonel van de politie, die vrijwillig de plaats innam van een gijzelaar. Foto: AFP

Vrijdagochtend, 11 uur. Vanaf de eerste oproep bij de politie, beseften de plaatselijke agenten hoe ernstig de situatie was. De 26-jarige Redouane Lakdim was immers onderweg op een dodelijke tocht: de jongeman van Marokkaanse afkomst had al twee mensen neergeschoten om hun auto te stelen, om daarmee voorbij enkele joggende gendarmes te rijden en lukraak kogels af te vuren. Uiteindelijk hield hij halt bij de plaatselijke supermarkt ‘Super U’, waar hij zijn moordende aanvallen verder zette en zwaargewapend alle aanwezigen urenlang gijzelde. De chef van de beenhouwerij en een klant stierven meteen.

“Echte held”

Een 45-jarige luitenant-kolonel van de plaatselijke politie was als één van de eersten ter plaatse. Bij de onderhandelingen met Lakdim gaf hij zich meteen vrijwillig op om de plaats in te nemen van een gijzelaar, in de hoop op die manier met gevaar voor zijn eigen leven andere mensen te kunnen redden. Volgens sommige Franse bronnen zou de dader door die ruil zelfs meerdere slachtoffers hebben vrijgelaten.

Omstreeks 14.45 uur viel de politie de supermarkt binnen. Op dat moment hoorden de omstanders talloze schoten. De dader kwam niet levend uit de winkel, maar ook de politieagent is er slecht aan toe. In allerijl werd de man overgebracht naar het ziekenhuis, samen met de andere overlevenden van de aanslag. “De luitenant-kolonel is zwaargewond en vecht voor zijn leven”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Collomb.

De Super U in Trèbes. Foto: REUTERS

ISIS-aanhanger

Wat het motief van de 26-jarige Lakdim is, is nog niet bekend. Volgens getuigen zou hij “Allah Akbar” en “jullie bombarderen Syrië, nu gaan jullie sterven” geroepen hebben. Minister Collomb bevestigt dat Lakdim de vrijlating van Salah Abdeslam eiste, de belangrijkste, nog levende verdachte voor de aanslagen in Parijs van november 2015. Ondertussen heeft ISIS de aanslag opgeëist.

