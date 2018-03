Italiaans elftal eert overleden verdediger met speciaal opschrift

Astori overleed in de nacht van 3 op 4 maart op 31-jarige leeftijd. Hij werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer in Udine, waar Fiorentina een competitiematch zou afwerken. De centrale verdediger verzamelde 14 caps bij de Italiaanse nationale ploeg. Het shirt met nummer 13 wordt niet gedragen tijdens de interlands van Italië tegen Argentinië en Engeland (dinsdag). Dat was Astori’s rugnummer bij zijn club en - soms - bij de nationale ploeg.

#DavideSempreConNoi: The National Team remembers #Astori



"Davide with us forever" - This is the message that'll adorn the #Azzurri shirts for tonight's friendly against #Argentina in #Manchester.#VivoAzzurro pic.twitter.com/FdyVrESa53