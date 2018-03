Rector leidt eerste stoet der togati door Gent

Gent - Rector Rik Van de Walle mocht voor het eerst de stoet der togati door de stad loodsen. Die telde 130 prominenten en leidde naar de Aula. Daar worden momenteel naar aanleiding van de 201e verjaardag van de Universiteit Gent zes eredoctoraten uitgereikt.

De nominatie van de Peruvianse ontwikkelingseconoom Hernando de Soto kreeg de voorbije week fel protest. De man staat bekend om zijn ontwikkelingsprogramma dat de armoede in het Zuiden weg moeten werken. Maar in een open brief zegt een groep studenten dat De Soto’s ideeën de ongelijkheid in derdewereldlanden nog deed toenemen.

Ze vinden het ook niet kunnen dat hij een belangrijk raadgever was voor de Peruaanse dictator Alberto Fujimori. Dinsdag werd een speech van De Soto aan de UGent nog verstoord door boze studenten. “We vinden het goed dat er een debat over woedt”, zegt rector Rik Van de Walle. “Durf denken is de slogan van onze universiteit. Maar het moet beschaafd blijven natuurlijk. Ik mag hopen dat er tijdens de academische zitting in de Aula niet met taarten wordt gesmeten.” Dat is tot nader order ook niet gebeurd.