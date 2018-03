Aalstenaar maakt WK-lied in vijf talen: “Ik wil Pat Krimson en Q-Music voor zijn”

Aalst - De 31-jarige Michael H. alias MiC Soprano uit Aalst heeft zelf een WK-lied gemaakt en dat op You Tube geplaatst.

“Rode Duivels, brothers en sisters, in 't hol van de leeuw, het spel gaan beslissen”, klinkt de tekst. “Ik ben van job arbeider, maar heb me voor mijn hobby volledig toegelegd op Vlaamse rap”, vertelt de man.

Nadat de Voetbalbond zijn samenwerking met de omstreden rapper Damso stopzette, klonk al snel de vraag wie dan wel een WK-lied zou maken voor onze Rode Duivels. Michael, die voetbalfan is, voelde zich geroepen. “Ik had al lang door dat het fout zou aflopen met Damso, dus ik was al aan het schrijven aan een tekst in vijf talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Oilsjters. Ik wil Pat Krimson en en Qmusic die ook bezig zijn met WK-liedjes, voor zijn”, lacht hij. “Ik bezing in mijn WK-lied vooral de kwaliteiten van de individuele spelers en van de coach. Alles deed ik zelf: van het zingen tot de beats toe. Het nummer krijgt zeker een plaats op mijn eerste album.”