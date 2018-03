Moeder van meest beruchte crimineel van Nederland: “Hij mag niet naar mijn begrafenis komen”

Met zijn zussen Sonja en Astrid lag hij al langer overhoop omdat hij hen bedreigde. Maar nu laat ook de moeder van Willem Holleeder, de beruchtste crimineel van Nederland, haar zoon vallen. “Als ik sterf, mag hij niet naar mijn begrafenis komen”, schrijft de 82-jarige vrouw in een handgeschreven brief aan justitie.

Wat ze ook gedaan hebben, moeders laten hun kind nooit vallen. Maar voor de moeder van Willem Holleeder, alias de neus, is de maat vol. Ze is jarenlang door haar zoon geterroriseerd, zegt ze, en wil hem zelfs niet op haar begrafenis als ze overlijdt.

En, zo schrijft de 82-jarige Stien Leipoldt in een brief aan justitie, als ze in het ziekenhuis ligt hoopt ze dat hij geen toestemming krijgt om haar te bezoeken want ze wil hem niet aan haar ziekenbed. Omdat zij en de rest van de familie bang zijn.

“Geachte dames en heren”, begint Stien Leipoldt, die net als haar dochters Sonja en Astrid om veiligheidsredenen moest verhuizen, haar brief die De Telegraaf kon inkijken.

„Hierbij deel ik u mede dat wanneer ik, J.W. Leipoldt, geboren op 19-12-1935, moeder van Willem Holleeder in het ziekenhuis zou moeten verblijven of kom te overlijden, ik onder geen beding wil dat Willem Holleeder op bezoek komt in een ziekenhuis of afscheid neemt op mijn begrafenis en tijdens mijn begrafenis. De reden hiervan is dat ik weet dat dan mijn andere kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen gevaar lopen, wanneer hij de inrichting zou mogen verlaten. Hoogachtend, J.W. Leipoldt.”

In een tweede brief aan Justitie doet de moeder van Holleeder een dringend beroep haar zoon vooral in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te houden.

Ontvoering Heineken

Willem Holleeder is een van de beruchtste criminelen van Nederland en staat vooral bekend om de vele afrekeningen in het Nederlandse milieu. Al in de jaren 70 vormde hij met Jan Boellaard, Frans Meijer en Cor van Hout een knokploeg die voor huiseigenaren krakers uit panden sloeg.

In 1983 ontvoerden ze biermagnaat Freddy Heineken.

Na hun vrijlating zetten Willem Holleeder en Cor van Hout nieuwe stappen in hun criminele carrière. Ze werkten samen met John Mieremet en Sam Klepper. Holleeder maakt ook kennis met vastgoedbaas Willem Endstra, die hij voor miljoenen afperste.

Holleeder werd daar in 2007 voor veroordeeld. Zijn kompanen John Mieremet, Sam Klepper en Cor van Hout waren dan al geliquideerd. Ook Willem Endstra werd geliquideerd. Holleeder wordt er van verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord op Mieremet, Van Hout en Endstra, en nog twee andere moorden.

Willems bekendste zus Sonja was getrouwd met Cor van Hout, die werd geliquideerd op vraag van Holleeder. Sonja en haar zus Astrid praatten jaren geleden uit de biecht en werden door hun broer bedreigd. Ze moesten zelfs verhuizen naar een geheim adres omdat ze voor hun leven vreesden. Nu hij opgesloten zit, zijn ze nog altijd bang. Voor de dag dat hij vrij komt. Maar ook voor zijn criminele vrienden.

Moeder Holleeder is de fratsen van haar zoon al jaren beu omdat ze door hem geen normaal leven hebben gehad. Vandaar dat ze nu niets meer met hem wil te maken hebben.