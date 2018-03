Gent geeft voorrang aan ‘eigen’ daklozen

Gent - Het OCMW Gent roept OCMW-voorzitters in Oost-Vlaanderen op om ook zelf in (extra) opvang te voorzien voor daklozen. Sommige steden en gemeentes sturen immers daklozen door naar de Gentse nachtopvang, en dat zet de werking onder druk. Vanaf 30 maart 2018 zal men in de Gentse nachtopvang voorrang geven aan daklozen uit Gent.

Gent voorziet permanent 65 bedden voor de nachtopvang van daklozen. In de winterperiode komen daar 40 bedden bovenop. Deze winter, stelt het OCMW Gent vast, wordt die capaciteit regelmatig overschreden, onder andere door instroom van daklozen uit andere gemeenten. Om de hoogste nood te lenigen, breidde het OCMW Gent de capaciteit voor deze winter uit met twaalf extra plaatsen. Ondanks die maatregelen is de capaciteit in de Gentse nachtopvang niet steeds toereikend.

“Vanaf 30 maart kunnen we niet anders dan voorrang geven aan daklozen uit Gent”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “We merken dat andere gemeenten daklozen doorsturen naar Gent en dat zet onze werking onder druk. Helaas zijn onze middelen en capaciteit beperkt. Vandaar mijn oproep naar andere OCMW’s om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Door het gure weer is de winteropvang dit jaar verlengd met drie weken, tot 30 maart 2018.