Opgelet: uw bank is vier dagen gesloten met Pasen

De Belgische banken zullen gesloten zijn op vrijdag 30 maart en maandag 2 april voor het paasweekend. Dat meldt bankenfederatie Febelfin vrijdag. De elektronische betaaldiensten blijven wel ter beschikking.

Het zal steeds mogelijk zijn om online en mobiel te bankieren, met de kaart te betalen en verrichtingen uit te voeren in de selfbanks. Febelfin raadt iedereen wel aan om tijdig zijn of haar overschrijvingen in te plannen, omdat zowel op vrijdag 30 maart, tijdens het weekend van 31 maart als op maandag 2 april er geen betalingen verwerkt zullen worden.

“In sommige gevallen kan dit betekenen dat als u uw overschrijving pas op donderdag 29 maart (in de loop van de dag) doet, uw begunstigde de betaling niet op vrijdag maar wel op dinsdag 3 april zal ontvangen”, aldus Febelfin.

Bpost laat weten dat er wel gewerkt wordt op vrijdag 30 maart. De postkantoren die normaal open zijn op zaterdag zijn dat ook op zaterdag 31 maart. Paasmaandag zijn de kantoren gesloten.