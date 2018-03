Bestolen juwelier in beroep tegen vrijspraak: "Wat moet ik anders?"

Gent - Nadat rechter Hans De ­Waele vorige maand niet anders kon dan de enige verdachte van de ramkraak op juwelierszaak Foulon vrijspreken, gaan het parket en de burgerlijke partijen tegen die vrijspraak in beroep.

Juwelier Johan Foulon liet na de vrijspraak zijn ongenoegen blijken: “Op zo’n manier in het midden van de stad een winkel leeghalen, en de politie kon geen enkele dader vatten … Chapeau”, klonk het toen.

Nadat het parket onlangs had beslist in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Hossein S., de enige verdachte, volgen nu ook de juwelier en enkele agenten die als eerste ter plaatse waren. “Wat moet ik anders doen?”, zegt Foulon. “De enige die al is gestraft door dat circus en het belabberde onderzoek naar de daders, ben ik. Mijn vennootschap heeft door de ramkraak verlies geleden en een schadevergoeding hebben we nog niet gezien.”

“In onze rechtsstaat is een beklaagde onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, motiveerde rechter De Waele zijn vonnis op 21 februari. “Het onderzoek leverde aanwijzingen, maar geen enkel bewijs. En dus is er gerede twijfel over de betrokkenheid van S.”, klonk het, waarop De Waele S. moest vrijspreken op grond van die gerede twijfel.