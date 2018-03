Gegijzelde: “Half uur in frigo verstopt, daarna gevlucht via nooduitgang en politie nuttige informtie gegeven”

Christian Guibbert, politieman op rust, gaf de interventieploegen nuttige informatie over de dader en de situatie in het warenhuis. Hij was aan het winkelen toen de gijzelnemer de Super U binnendrong en onmiddellijk begon te schieten.

“Ik had mijn auto afgezet aan de Renault-garage voor een kleine herstelling. Ondertussen ging ik met mijn vrouw en schoonzus winkelen in de Super U. Plots kwam hij binnen envielen er onmiddellijk schoten”, zegt politieman op rust Christian Guibbert.

Samen met zijn vrouw en schoonzus zocht hij dekking tussen de winkelrekken. Daarna vluchtten ze een frigoruimte in waar ze ongeveer een half bleven zitten. “Met mijn gsm heb ik de gendarmerie gebeld”, zegt hij.

Toen het even stil werd, zijn ze naar buiten gevlucht. Via een nooduitgang.

“Als ex-politieman wist ik waar ik moest op letten en heb de interventieploegen nuttige informatie kunnen geven. Onder meer over zijn wapen. Het was geen automatisch wapen waarmee hij tientallen kogels kon afvuren maar een handvuurwapen. De man was erg geëxciteerd, dat was duidelijk. Ik heb ook een plannetje getekend over wie waar was. En waar ik een lichaam zag liggen. Ik weet niet of die man nog leefde. Hij bewoog alleszins niet meer.”

“Van de politie-inval heb ik niets gezien. Iedereen moest ver genoeg uit de buurt blijven.”