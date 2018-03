Als samenleven niet meer gaat, nog voor de eerste steen gelegd is: cohousingproject van tafel geveegd

Tielt - Het cohousingproject Stocktveld wordt definitief stopgezet. Zo'n 37 gezinnen zouden dit jaar samen gaan wonen in het oude slotklooster in de Blekerijstraat. Maar de initiatiefnemers en grondeigenaar Dumobil zitten niet meer op dezelfde lijn.

De plannen voor een cohousingwijk in Tielt dateren al van voor 2015. De laatste nonnen verlieten het slotklooster in de Blekerijstraat in 2013. Wannes Meersmans was een van de initiatiefnemers om het klooster om te vormen tot een speciaal woonproject. Bij cohousing heeft elk gezin zijn eigen privéwoning, maar zijn er gemeenschappelijke ruimtes, zoals een tuin en een gezamenlijk gebouw.

Andere invulling

Het was de bedoeling om er volgend jaar met zo'n 37 gezinnen samen in te trekken. Maar die plannen vallen nu in duigen. Enkele gezinnen haakten vorig jaar al af en ook bouwpartner Dumobil, eigenaar van de grond, zoekt naar een andere invulling. “We zijn altijd een grote voorstander van het project geweest”, zegt Bruno Carton, CEO van Dumobil.

“In 2015 sprongen we meteen mee op de kar. Toen er enkelen afhaakten, stelden we nog voor om het project wat kleinschaliger te maken. Uiteindelijk bleek dat onze visies te ver uit elkaar lagen. Er waren ook financiële en juridische onzekerheden. We vinden het heel spijtig dat we het project moeten afvoeren. Voor ons was dit de ideale gelegenheid om een nieuwe vorm van wonen uit te proberen.”

Andere locatie

Initiatiefnemer Wannes Meersmans is teleurgesteld. “Er was geen uitweg meer, maar het is toch zeer spijtig. We wisten op voorhand dat er geen garantie op succes was. Ik hoop dat er snel een nieuwe invulling komt voor het klooster.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (SP.A) wil de cohousers helpen zoeken naar een nieuwe locatie. Een stuk grond van de Tieltse Bouwmaatschappij zou eventueel een optie kunnen zijn. “We zijn het project altijd genegen geweest”, zegt Bekaert. “Cohousing is een nieuwe vorm van wonen en dat juichen we toe. Het zou mooi zijn als het project toch nog lukt.”

Wat er nu met het klooster zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Het is eigendom van Dumobil, dus hebben wij daar weinig over te zeggen”, zegt de schepen. Dumobil wil ze zo snel mogelijk een nieuwe bestemming vinden voor het gebouw.