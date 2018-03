Slachthuis in de tegenaanval tegen boycot Delhaize: “Naam zuiveren of wij stappen naar de rechtbank”

Pascal Declerck, Plant Manager van slachthuis Adriaens: “Zoals de situatie nu is, kunnen we het maximum een maand uithouden zonder banenverlies. Foto: dvp

Zottegem - Bij slachthuis Adriaens in Velzeke vreest men voor de toekomst als Delhaize de boycot van de hele Veviba-groep handhaaft. “We hebben niets te maken met de Veviba-zaak en toch worden we in opspraak gebracht”, zegt manager Pascal Declerck.

Nadat de vleesfraude in het slachthuis van Bastogne werd vastgesteld, werd ook slachthuis Adriaens als onderdeel van dezelfde Veviba-groep aan een versterkte controle door het federaal voedselagentschap FAVV onderworpen. Hoewel bij die controles geen gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld, blijft Delhaize bij zijn beslissing om geen zaken meer te doen met de volledige groep. Zeer tot ongenoegen van slachthuis Adriaens, dat pas sinds 2017 deel uitmaakt van Veviba.

“We hebben met die hele zaak niets te maken en toch keert Delhaize ons de rug toe”, klinkt het bij plant manager Pascal Declerck. “Het feit dat we al acht jaar rimpelloos samenwerken zonder dat er een inbreuk op de regels inzake hygiëne of voedselveiligheid werd vastgesteld, blijkt hier plots van generlei waarde.”

Zelfstandige slachters

“Bovendien weigert Delhaize ook het vlees van zelfstandige slachters die van onze slachtvloer gebruik maken. We worden hierdoor valselijk in opspraak gebracht en dat pikken wij niet. Vanmorgen (gisteren nvdr.) hebben we een aangetekend schrijven gericht aan Delhaize, waarin we eisen dat zij onze naam zuiveren. Zoniet is het aan het gerecht om uit te maken of deze roekeloze boycot gerechtvaardigd is.”

Gevraagd om een reactie toont Delhaize zich inderdaad onverbiddelijk. “De zware inbreuken in Bastogne waren van die aard dat wij niet anders kunnen dan besluiten dat het Veviba-management ervan op de hoogte moet zijn geweest”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “We beschuldigen Adriaens hierbij niet rechtstreeks, maar de malafide praktijken in Bastogne hebben wel tot een vertrouwensbreuk geleid waardoor we geen andere optie zagen dan onze samenwerking met de hele groep stop te zetten.”

Over de mogelijke gerechtelijke stappen van Adriaens laat men bij Delhaize nog weten juridisch niet over één nacht ijs te zijn gegaan. Met ongeveer 1.500 geslachte runderen per week en 150 werknemers behoort Adriaens tot de top van de Belgische slachthuizen, maar daar zou indien Delhaize voet bij stuk houdt wel eens verandering in kunnen komen.

Banenverlies

“Zolang Delhaize de boycot volhoudt, kijken ook onze twee andere belangrijke afnemers Carrefour en Colruyt de kat uit de boom”, zegt Pascal Declerck hierover. “Die onzekerheid blijft voor ons uiteraard niet zonder gevolgen. Zoals de situatie nu is, kunnen we het maximum een maand uithouden zonder banenverlies. Van de 150 mensen die hier werken zijn er 80 die rechtstreeks bij ons in dienst zijn. Om de boycot het hoofd te bieden neemt een deel daarvan nu vrijwillig verlof of worden overuren opgenomen. De rest zijn onderaannemers die gebruik maken van onze slachtvloer en interim arbeiders. De onderaannemers kunnen tijdelijk elders terecht, maar op termijn zullen ook zij in de problemen komen. Wat de interim arbeiders betreft is de situatie nu al schrijnend. Sommigen hadden we in normale omstandigheden al een vast contract gegeven, maar nu hebben we er noodgedwongen afscheid van moeten nemen.”