Wereldbekende surfers voor lens van wereldbekende fotograaf: dit is het resultaat

Knokke-Heist - Twee jaar lang trok topfotograaf Stephan Vanfleteren de wereld rond voor zijn expo Surf Tribe. Het resultaat is een selectie portretfoto’s die wereldbekende (en minder bekende) surfers op hun puurste toont. Vanfleteren doorkruiste onder andere Bali en Hawaï, maar ook Frankrijk en... Knokke-Heist. “De surfwereld werd een obsessie”, zegt Vanfleteren.

Topfotograaf Stephan Vanfleteren (49) trok twee jaar lang in opdracht van de gemeente Knokke-Heist naar alle uithoeken van de wereld op zoek naar de gezichten van de surfcultuur of de zogenaamde surf tribes. Het resultaat is een gelijknamige expo met een selectie aan portretfoto’s die momenteel te bewonderen zijn in Cultuurcentrum Scharpoord.

Het werk van Vanfleteren kenmerkt zich door karakter en soberheid en is meestal zwart-wit. De fotograaf werd tijdens zijn carrière al beloond met verschillende nationale en internationale prijzen. “De surfwereld werd naarmate het project vorderde een obsessie”, geeft Vanfleteren toe. “Het kroop helemaal onder mijn huid. Ik begon zomaar wedstrijden in Zuid-Afrika te volgen. Het was een uitermate interessante ervaring.”

Geen golven

Vanfleteren schoof enkele wereldbekende surfers voor zijn lens. Zo kreeg hij John John Florence (regerend wereldkampioen) en Kelly Slater (elfvoudig wereldkampioen en surflegende) zo ver om te poseren. Ook lokaal surftalent Dean Vandewalle maakt zijn opwachting. Maar tegelijkertijd trok hij naar de meest afgelegen plaatsen in Nieuw-Zeeland en Bali om er surfende natives vast te leggen. Een huzarenstukje.

“We trokken eerst naar een surfwedstrijd in Frankrijk waar we aardig wat connecties hebben gelegd. Dat de hele surfwereld daar samenkomt, maakte het natuurlijk iets makkelijker.” Het resultaat is adembenemend. Opvallend: nergens is een golf of actiefoto te zien.

Krijgers

Vanfleteren wou met zijn foto’s de surfers op hun puurste uitdrukken en ze tegelijkertijd ook uitbeelden als echte krijgers. “Voor hen is hun plank een wapen zoals een schild dat voor een krijger is”, gaat hij verder. “Het is een ongelofelijk sterke community. Normale mensen denken in functie van land, zij in termen van de zee. Dat voelde ik enorm toen ik hen sprak en fotografeerde.”

Vanfleteren staat zelf weleens op een surfplank, maar een groot talent is aan hem niet verloren gegaan. “Ik probeer het wel eens met familie op vakantie, maar ik ben een slechte surfer”, lacht hij. “Geef mij maar mijn plaatsje achter de lens. Daar fungeer ik het beste.”

Elke dag van 24 maart tot en met 27 mei 2018 van 10 tot 19 uur. CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.