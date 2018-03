Bizar aapje met ‘menselijk’ gezicht gaat internet rond: “Die lijkt op mijn vader”

Een aap uit een Chinese zoo gaat het internet rond omdat hij een erg menselijk gezicht heeft. De beelden verbazen iedereen en velen vragen zich zelfs af of het wel echt is.

En dat is het ook. Het aapje met een erg verwonderd gezicht leeft al een hele tijd in de Chinese Tianjin Zoo, maar gaat pas sinds deze week viraal op het internet. Sinds de video in het begin van deze week online werd geplaatst, is het al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken met de hilarische reacties van dien. “Zeker dat dat een aapje is? Dat diertje lijkt exact op mijn vader”, klinkt het grappend.