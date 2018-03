Huis staat op instorten door werken naast de deur: “We zagen al snel barsten in de muren”

Staden - De Stadense burgemeester heeft vrijdagmiddag een woning in de Ieperstraat 12 onbewoonbaar verklaard. Door bouwwerkzaamheden ernaast vertoont de huurwoning barsten en was er instortingsgevaar. Drie huurders moeten op zoek naar ander onderdak.

Oneffenheden in de vloer, barsten in de woning. Sinds de start van een nieuwbouwproject in de Ieperstraat gaat het met de huurwoning in nummer 12 zienderogen achteruit. “Al enkele maanden huur ik het huis. Enkele weken geleden startte de bouw van een nieuw project naast onze woning. Al snel merkten we barsten in de muren op”, legt Thybo Gevers uit.

Samen met zijn vriendin huurt hij er een deel van het huis. Een ander gedeelte wordt gehuurd door een man van vreemde origine. Niet alleen de bewoners van de woning merkten de bouwvallige staat van de woning op. De gemeentelijke diensten waren eveneens op de hoogte.

Al verstevigingswerken

Nadat er verstevigingswerken waren uitgevoerd aan de huurwoning, volgde de gemeente de toestand van dichtbij. “De diensten brachten me op de hoogte van de toestand van het huurhuis. Ik besliste onmiddellijk om de woning onbewoonbaar te verklaren om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Er was namelijk reëel instortingsgevaar. Of de schade aan het huis de oorzaak is van de werken, moet onderzocht worden”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) uit.

Thybo, zijn vriendin en de andere bewoner mochten vrijdagmiddag nog wat spulletjes meenemen, maar werden aangemaand om zo snel mogelijk de woning te verlaten. “Op het ogenblik dat het huis onbewoonbaar werd verklaard, waren we niet thuis. Het was toch even schrikken”, aldus Thybo Gevers.

Voor de bewoners van het gebouw werd onmiddellijk een oplossing gevonden. Thybo en zijn vriendin kunnen dit weekend gebruik maken van een huis in Roeselare. “Momenteel liggen nog heel wat spullen van ons in het huis. We hopen die zo snel mogelijk te recupereren. Hopelijk komt er snel een oplossing uit de bus.”

Lange procedureslag?

Burgemeester Francesco Vanderjeugd denkt dat het lang kan duren voor weer in het huis gewoond kan worden. “Het is nu aan de eigenaar van het huis om de schade in het huis te herstellen en de verzekeraar te contacteren. Mogelijk komt het tot een lange procedureslag tussen de eigenaar en de aannemer van de werken.”