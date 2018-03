Welkom in de beruchtste uitgaansstraat van het land: onze man ging een nachtje stappen in de Gentse Overpoort

Het is een van de drukste uitgaansstraten van het land. Aanzuigplek voor Gentse jongens en meisjes met trek in veel drank en een jolige studentenstemming. Maar die stemming lijkt om te slaan in de Overpoortstraat. Hoor deze week de noodkreten van burgemeester, politie en studenten: de uitgangsbuurt is vandaag een oord van vechtpartijen, messentrekkerij en drugs. Wij gingen een nacht stappen in Hellhole Overpoort.

Er moet iets in het pompwater zitten in de Overpoortstraat in Gent. Iets dat maakt dat Temptationbinken het fijn vinden om daar op donderdagnacht te lopen bakkeleien. Het is een uur of vier in de ochtend ...