Wijk verzet zich tegen gedwongen verhuizing wegens renovatie: “Een verhuizing overleef ik niet”

Gent - De sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard gaat driekwart van haar woningen in de wijk Malem volledig renoveren. Goed nieuws, ware het niet dat de bewoners allemaal moeten verhuizen. “Ik woon hier al zestig jaar”, zegt Gerarda Van Bossele (72). “Een verhuizing overleef ik niet.”

Gerarda Van Bossele en haar zus Linda (59) wonen al hun hele leven in de eilandwijk met de typische witgeverfde huisjes. In juni 2016 kregen ze een brief van de sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard. Door renovaties moeten ze wellicht verhuizen, was de boodschap. Maar vandaag, meer dan anderhalf jaar later, weten ze nog altijd niet waar ze staan.

“We hebben de maatschappij meermaals gebeld, maar ze kunnen ons niet meer informatie geven”, zegt Gerarda Van Bossele. “De onwetendheid is verschrikkelijk. We zijn in deze wijk opgegroeid, brachten hier onze kinderen groot en nu we van onze oude dag willen genieten, zouden we plots weg moeten? Een verhuizing overleef ik niet.”

Boos

De zusjes Van Bossele zijn niet de enigen die misschien moeten verhuizen. Driekwart van de 102 woningen van De Volkshaard op Malem moeten worden ontruimd en gerenoveerd. Sommige bewoners lopen het risico dat ze na de renovatie niet mogen terugkeren, onder meer omdat ze intussen alleen wonen in een veel te groot huis.

De bewoners zijn boos en verenigden zich in een buurtcomité. Ze worden daarin bijgestaan door de Huurdersbond en de PVDA. “We zijn met een enquête langsgegaan bij alle betrokken bewoners”, zegt Greta Heneau, een van de initiatiefnemers. “88 mensen hebben deelgenomen. Negen op de tien pleiten voor ‘zachte’ renovaties, waarbij ze niet moeten verhuizen. 96 procent zegt tegenstander te zijn van een gedwongen verhuizing.”

Op Malem zijn vier huisvestingsmaatschappijen actief. Er zijn al langer renovatie- en verhuisprogramma’s bezig. Hierdoor staan veel huizen leeg. “Mijn straat is een spookstraat geworden”, zegt Christine Van Hoecke (53). “Waarom renoveren ze niet eerst de leegstaande huizen?”

Druk

De Volkshaard begrijpt de bezorgdheid van de mensen, maar zegt dat ze niet eerder kon communiceren, omdat een noodzakelijke studie nog maar net werd afgerond. “Begin april beleggen we een bewonersvergadering”, zegt ­directeur Hans Heyse. “We hebben mensen te lang in hun oude huizen laten wonen. Nu staan we plots onder druk van het energie­renovatieprogramma 2020. Als we niet aan de nieuwe normen voldoen, krijgen we strafpunten en moeten we de huur verhogen.”

Heyse benadrukt dat getroffen bewoners in de mate van het mogelijke binnen de wijk zelf mogen verhuizen, al zijn er geen garanties. “Maar het is niet onze bedoeling om Malem te laten leeglopen.”