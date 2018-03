Ziekenhuizen kibbelen over zowat alles, maar kopen wel samen scanner van twee miljoen euro

Aalst / Geraardsbergen / Wetteren / Ronse / Oudenaarde / Zottegem - In het OLV-ziekenhuis werd vrijdag een hypermoderne PET/CT-scanner in gebruik genomen waarmee jaarlijks 3.400 kankeronderzoeken kunnen plaatsvinden. Intussen wordt duidelijk dat de geplande ziekenhuisfusie steeds meer onder druk komt te staan.

De patiënten komen naar hier voor een PET/CT-scan, maar worden nadien opgevolgd in hun eigen ziekenhuis Pieter De Bondt

Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scanner en een CT-scanner in één toestel. Bij het eerste onderzoek wordt suikerstof ingespoten waardoor kanker- en ontstekingscellen, die veel brandstof nodig hebben, oplichten. Met de bijkomende CT-beelden kunnen de afwijkingen vervolgens precies worden gelokaliseerd.

In het OLV-ziekenhuis in Aalst werd vrijdag zo'n nieuw toestel in gebruik genomen. Het behoort echter niet alleen tot deze kliniek, maar tot een associatie van zes waarbij ook ASZ Aalst-Wetteren-Geraardsbergen, AZ Sint-Blasius Dendermonde-Zele, AZ Glorieux Ronse, AZ Oudenaarde en AZ Sint-Elisabeth Zottegem betrokken zijn. Omdat ze samen voldoende patiënten aantrekken, kregen ze erkenning van de overheid om een PET-centrum uit te baten. Aan de installatie is een prijskaartje van twee miljoen euro verbonden.

“Patiënten worden vanuit de respectievelijke instellingen naar hier verwezen voor een PET/CT-scan”, zegt dokter Pieter De Bondt, nucleair geneeskundige en coördinator van het PET-centrum. “De patiënt wordt nadien opgevolgd in zijn of haar eigen ziekenhuis, wanneer een behandeling als bijvoorbeeld chemotherapie noodzakelijk is.”

Vertrouwensbreuk

Het ziekenhuisnetwerk staat echter onder druk. AZ Sint-Blasius Dendermonde-Zele overweegt zelfs om zich aan te sluiten bij het ziekenhuis van Sint-Niklaas. Volgens Lieve Mertens, ondervoorzitter van het ASZ in Wetteren, is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen het ziekenhuis van Dendermonde en het OLV van Aalst.

Is een breuk nabij? “Er zijn nog altijd gesprekken tussen de voorzitters van alle betrokken instellingen van het overkoepelend ziekenhuisnetwerk”, zegt Ingrid Bart van AZ Sint-Blasius.

Dat zijn exact dezelfde woorden als die van Chris Van Raemdonck, woordvoerder van het OLV-ziekenhuis in Aalst: “Voor het PET-centrum is er al een associatie die niet in vraag wordt gesteld”, zegt nog Van Raemdonck.

“De vzw is in oprichting om het beheer en de uitbating in goede banen te leiden.”

Voor de financiering van het toestel is er geen gevaar, zegt dokter De Bondt.

“Het is een zelfbedruipend iets”, gaat hij verder. “De kosten worden volledig gedekt door de inkomsten. Er zullen maximaal 3.400 onderzoeken per jaar plaatsvinden, wat neerkomt op tien à vijftien patiënten per dag. Voor de patiënten is in een terugbetaling vanuit het Riziv voorzien. Er zijn tussen de ziekenhuizen goede afspraken gemaakt rond het PET-centrum.”

“In het geval dat er een partij uit de associatie zou stappen, moeten wij een nieuwe aanvraag doen voor een erkenning, maar dan met een partner meer of minder. We zijn er alleszins zeker van dat we voldoende patiënten hebben in de regio om het PET-centrum te blijven uitbaten”, besluit dr. De Bondt.