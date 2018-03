Casinogebouw wordt gesloopt, maar niet alles gaat verloren: “Ervan overtuigd dat dit een aardige cent oplevert voor het goede doel”

Middelkerke - Een origineel idee, op zijn minst. Eric Vandewalle slaagde erin om vijfhonderd tegelpannen, afkomstig van het dak van het gesloopte casinogebouw, op de kop te tikken. Die zal hij, gesigneerd door verschillende artiesten, veilen voor het goede doel.

In Middelkerke zijn de afbraakwerken aan het casino op de zeedijk volop aan de gang. Dat bracht Eric Vandewalle uit de Joseph Cassellaan op een wel heel origineel idee. Het casino is altijd een iconisch gebouw geweest. Eric was er dan ook van overtuigd dat heel wat gegadigden er wel een souvenir van zouden zien zitten en dat hier meteen ook een leuke actie in zat voor het goede doel.

Boogie Boy

“Al vanaf het ogenblik dat de sloopvergunning aan het gebouw uithing, had ik het idee om een deel van de tegelpannen te verkopen en de opbrengst ervan aan een goed doel te schenken, maar niet zomaar”, vertelt Eric. “Ik lichtte het gemeentebestuur in over mijn plannen en contacteerde eveneens de verantwoordelijke aannemer, het bedrijf Willemen. Die stonden meteen achter mijn project en er werd voor mij een bak met vijfhonderd tegels opzijgezet.”

En daar heeft Erik Vandewalle heel bijzondere plannen mee. “Het is de bedoeling om een aantal tegelpannen te laten handtekenen door artiesten die ooit in het casino hebben opgetreden, maar ook door andere bekende figuren. Zo kon ik als eerste Boogie Boy strikken. Ik heb ook al contact opgenomen met onder meer de entourage van Adamo. Voorts krijgen ook plaatselijke kunstenaars de kans om een tekening of schilderijtje op de pannen te maken. Ik droom er trouwens van om grote kunstenaars zoals een Jan Fabre of Herr Seele ervan te overtuigen een tegel te versieren. Deze zomer vindt in Middelkerke opnieuw het stripfestival plaats. Ik twijfel er niet aan dat ook heel wat striptekenaars bereid zijn om mee te werken.”

Unieke stukken

Eric heeft een patent genomen op het project om alle misbruiken tegen te gaan. Wie een exemplaar koopt, krijgt er een attest van authenticiteit mee, uitgereikt door de gemeente. De tegels zullen ook genummerd en gestempeld zijn. “Het gaat tenslotte om unieke stukken, echte collectors items, die ik later zal veilen in het raam van De Warmste Week.”

En dat is niet alles. Er zullen ook tegelpannen aangeboden worden in houten kistjes, weliswaar zonder handtekening, maar wel met het logo van het casino op het kistje, genummerd en met een attest en officiële stempel. “Ik hoop ook voor die houten kistjes een sponsor te vinden”, zegt Eric. “Zo kan de volledige opbrengst van de actie naar het goede doel gaan. We hebben trouwens al een goed doel aangeduid én een peter en meter gevonden die het project ondersteunen, maar dat hou ik nog even geheim. Ik ben ervan overtuigd dat dit een aardige cent zal opleveren voor het goede doel, en dat is tenslotte de bedoeling van mijn initiatief”, besluit Eric Vandewalle.

INFO

Wie meer info wenst of alvast zijn kistje met tegel wil reserveren, kan mailen naar project.casino3@gmail.com.