Spanje vraagt opnieuw uitlevering Puigdemont, vijf Catalaanse politici aangehouden

Een Spaanse rechter heeft opnieuw beslist Europese en internationale aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen zes Catalaanse separatistische leiders, waaronder de afgezette president Carles Puigdemont.

De rechter van het Hooggerechtshof heractiveerde vrijdagavond de aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont en vier van zijn gewezen ministers, die in België verblijven. Ook is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Marta Rovira. Zij verblijft volgens Spaanse media in Zwitserland en weigerde eerder op de dag voor de rechtbank te verschijnen.

Naast de aanhoudingsbevelen voor de zes voortvluchtige politici werden vijf Catalaanse politici die wel opdaagden voor een zitting van het Hooggerechtshof in Madrid aangehouden op verdenking van rebellie. Het gaat onder meer om de voormalige voorzitter van het Catalaanse parlement en om ex-minister Jordi Turull, die in de running was om Puigdemont als president op te volgen.

Rebellie

Het Spaanse gerecht had eerder al in een aanhoudingsbevel om de uitlevering van Puigdemont gevraagd, die sinds eind vorig jaar in Brussel verblijft. Dat werd later echter ingetrokken, uit vrees dat ons land hem wel zou uitleveren, maar het aantal misdaden zou beperken waarvoor hij kan worden vervolgd.

Spanje wil Carles Puigdemont vervolgen voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing, na het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid eind oktober vorig jaar. Op rebellie staat een celstraf van maximum dertig jaar.