Zware misdadigers opnieuw vrijgelaten: parket klaagt plaatsgebrek in jeugdinstelling Everberg aan

Omwille van plaatsgebrek in de jeugdinstelling van Everberg, zijn de voorbije dagen twee jonge delinquenten opnieuw vrijgelaten. “Nochtans gaat het hier om jongeren die verdacht worden van ernstige feiten”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “De kans op recidive is dan ook heel groot.”

“Hoewel jeugdrechters oordeelden dat deze delinquenten thuishoren in een gesloten setting, worden ze toevertrouwd aan de straat. Omdat er geen plaats meer is in de gesloten gemeenschapsinstelling van Everberg. We menen dat zoiets vanuit maatschappelijk oogpunt niet meer te verantwoorden valt. Het zijn namelijk jongeren die verdacht worden van zeer ernstige feiten”, klinkt het bij de procureur des Konings.

Ter illustratie haalt het parket twee ernstige gevallen aan. “Een 17-jarige jongen werd op 13 maart 2018 voorgeleid voor handel en bezit van verdovende middelen in vereniging. Hij werd door de jeugdrechter toevertrouwd aan Everberg, maar door plaatsgebrek bleek deze beslissing onuitvoerbaar. Noodgedwongen moest de betrokken jongere opnieuw naar huis en diende hij zich aan te bieden op 19 maart in de hoop dat er dan wel plaats zou zijn. Op 18 maart , nog tijdens zijn onuitvoerbaar verblijf in Everberg, werd de jongere op heterdaad betrapt bij een diefstal met braak. De jeugdrechter besliste opnieuw dat de minderjarige in Everberg hoorde, waar hij pas op 20 maart , na een nieuwe onuitvoerbare beschikking van de jeugdrechter en een extra nacht in de cel, terecht kon”, klinkt het.

“Op 22 maart 2018 werd dan weer een 17-jarige jongere voor de jeugdrechter geleid op verdenking van een gewapende overval op een apotheek. De jeugdrechter besliste om hem toe te vertrouwen aan Everberg. Al bleek die beschikking onuitvoerbaar, omdat er geen plaats is in de instelling. De jongere bracht een extra nacht door in de cel, maar vrijdag kregen jeugdrechter en parket opnieuw de melding dat er geen plaats is in de gesloten instelling. Het parket Antwerpen is nu wettelijk verplicht om de minderjarige in vrijheid te stellen. De kans op recidive bij deze jongere is groot”, aldus het parket.

“Als vertegenwoordiger van het algemeen belang en van de belangen van de betrokken jongeren ziet het openbaar ministerie zich genoodzaakt deze aanslepende problematiek opnieuw onder de aandacht te brengen”, besluit het Parket van Antwerpen.