Sadistische grootvader sleurde kleindochter mee in walgelijke fantasie

Antwerpen / Houthalen-Helchteren - Het openbaar ministerie heeft 14 jaar celstraf geëist tegen de 81-jarige Emiel H., die zijn kleindochters jarenlang op de meeste weerzinwekkende wijze verkrachtte. “Een laffe pedofiel pur sang die nooit meer vrij zou mogen komen”, aldus aanklager Mario Wijns.

“Een pedofiel pur sang. Een man die al in 1978 een eerste keer veroordeeld werd voor verkrachting, maar ook dat ontkende hij tegenover de politie”, zo portretteerde de aanklager de naar Houthalen uitgeweken Antwerpenaar Emiel H. “Hij is niet alleen een leugenaar, hij is ook een lafaard. Wanneer hij de verschrikkelijk feiten mondjesmaat begon toe te geven, legde hij de schuld bij zijn kleindochters, die zogezegd om seksuele opvoeding hadden gevraagd.”

De feiten waarvoor Emiel H. zich moet verantwoorden, zijn weerzinwekkend. En het jarenlange kindermisbruik zou niet aan het licht gekomen zijn, als een van zijn kleindochters in 2016 de moed niet had gehad om naar de politie te stappen met haar verhaal. “Het meisje werd voor het eerst misbruikt toen ze 8 jaar oud was”, aldus de aanklager.

Ook op communiefeest

“Het begon toen het meisje met haar vader bij haar grootouders ging wonen, omdat haar ouders in scheiding lagen. De opa volgde haar tot op het toilet, betaste haar en stak zijn hand in haar vagina. Later verkrachtte hij haar ook of dwong hij haar om zijn penis in haar mond te nemen. Hij achtervolgde haar zelf naar de toiletten op communiefeesten van de familie.”

Het meisje durfde nooit met iemand over het seksueel misbruik te praten, omdat ze zich schaamde en omdat ze bang was dat niemand haar zou geloven. Bovendien dreigde Emiel H. ermee dat hij haar broertje iets zou aandoen, als ze iemand durfde te vertellen wat opa met haar deed.

Het onderzoek bracht aan het licht dat het meisje niet het enige slachtoffer was. Emiel H. bleek zich ook aan zijn dochter, én twee andere kleindochters te hebben vergrepen. En opa beperkte zich niet tot ‘gewoon’ misbruik, hij vierde zijn extreem perverse lusten bot op zijn kleindochters. “Zo duwde hij hondenbrokken in hun vagina en dwong dan de hond om de brok eruit te likken”, aldus de aanklager.

Emiel H. daagde niet op in de rechtbank, zijn slachtoffers wel. “Ik zie hem nog elke dag in het centrum van Houthalen. Hij kijkt mij elke dag recht in mijn gezicht aan. Hij zorgt voor mijn hulpbehoevende moeder en mijn grootste vrees is dus dat de rechtbank hem daarom mild zal behandelen. Daarom vraag ik om daar geen rekening mee te houden en hem te straffen en op te sluiten.” “Voor deze man is enkel een lange gevangenisstraf gepast. Zijn hoge leeftijd mag geen reden zijn om hem niet op te sluiten”, aldus Wijns. “Als men op die hoge leeftijd dergelijk gruwelijke feiten kan plegen, dan is men ook sterk genoeg om een gevangenisstraf uit te zitten.”

Wijns vordert daarom een effectieve gevangenisstraf van 14 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. “In feite komt dit neer op levenslange.”