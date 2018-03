Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) blijft strijdvaardig na week vol F-16-heisa: “Al word ik er wel wat paranoïde van”

Dat de legertop voor hem informatie achterhield, is onaanvaardbaar. Maar echt slechte bedoelingen zullen de generaals en kolonels wellicht niet hebben gehad. Dixit minister van Defensie Steven Vandeput. Complotten en putschen, daarin gelooft de N-VA-minister niet. “Maar na zo een week word je wel paranoïde.” Of zijn kabinet iets afwist van de achtergehouden studies over de F-16’s, daarvoor durft Vandeput zijn hand niet in het vuur steken.