Onze man analyseert WK-tegenstander Engeland na match tegen Nederland: “Geef ze maar de bal”

Jammer dat het WK niet in maart valt. Zonder Harry Kane en met Dele Alli op de bank gaf Engeland een tandenloze indruk in Amsterdam. Jesse Lingard scoorde opportunistisch de enige goal. Voorlopig moeten we dus niet al te veel angst hebben voor Engeland. Tip aan Roberto Martinez: geef ze de bal, dan loop je tenminste niet op een counter.

1. Engeland speelt met drie rechtsbacks

Het gebrek aan een ervaren keeper en een degelijke verdediging. Dat waren de pijnpunten van The Three Lions die vooraf druk besproken werden in de Engelse pers. ...