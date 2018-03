Vlaanderen betaalt privé-eigenaar miljoenenbedrag voor aankoop natuurdomein: “Absolute buitenkans”

Mol - Vlaanderen is sinds afgelopen week bijna 300 hectare natuurgebied rijker. Met dank aan de op een na duurste aankoop van natuur ooit door de overheid, in het Kempense Postel. “Een flink aantal bedreigde en zeldzame soorten zullen nu meer over­levingskansen krijgen.”

“Een absolute buitenkans voor de uitbreiding van het Vlaamse natuuraanbod.” Zo omschrijft Joke Schauvliege (CD&V) de aankoop van het domein. De minister van Leefmilieu is maar wat tevreden dat ze ermee kan uitpakken: ze krijgt geregeld harde kritiek op haar beleid te verduren. Eerder deze week klaagde natuurvereniging Bos+ bijvoorbeeld met aanplakborden die knipoogden naar de bekroonde film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nog aan dat, sinds zij minister is, meer dan tweeduizend hectare bos werd vernietigd, terwijl een plan voor bosbehoud was beloofd. Een “uitzonderlijke aankoop” als deze moet veel goedmaken.

Concreet situeert het domein zich in de onmiddellijke omgeving van de abdij van Postel, in de Kempense gemeente Mol. Het is 289 hectare groot, en omvat bossen, water, dreven en landbouwgronden. “Uniek aan deze aankoop is dat er een groot aaneengesloten stuk natuur van liefst 1.050 hectare mee ontstaat”, klinkt het op het kabinet-Schauvliege. “Het verbindt bestaande gebieden die al eigendom waren: ­Koninklijke Schenking, Ronde Put, Koemook en Wurft.”

Foto: Infografiek Het Nieuwsblad

Gladde slang

Met de aankoop doet Vlaanderen de op een na duurste in zijn geschiedenis. In 2004 werd 1.475 hectare aangekocht op het domein de Merode in Averbode, maar een jaar later werd het gebied alweer doorverkocht aan partners. De overheid kocht het domein in Postel voor ruim 11 miljoen euro van een privé-eigenaar die anoniem wil blijven. Het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staan in voor het beheer.

“Het gebied maakt deel uit van een Europese beschermingszone”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Een flink aantal soorten, waaronder bedreigde als de gladde slang, zeldzame als de boommarter, en bosvogels als de zwarte specht, nachtzwaluw en wespendief, zullen door de uitbreiding meer overlevingskansen krijgen.”

Wie nieuwsgierig is naar het gebied, moet nog even geduld hebben. “De nieuwe natuur is nog niet toegankelijk”, zegt Marie-Laure Vanwanseele. “De komende weken wordt ­bekeken waar, wanneer, hoe en voor wie het gebied kan worden opengesteld.”