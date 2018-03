Wat een kat is, daar moeten wij ook naar streven. Vijf levenslessen die we kunnen leren van ons huisdier

Zowel privé als in ons werk kunnen we heel wat leren van de kat. Dat ontdekte de Franse auteur Stéphane Garnier toen hij zijn kat Ziggy observeerde. Stressvrij, genietend van het leven, charismatisch, nieuwsgierig, onafhankelijk: wat een kat is, daar moeten ook wij naar streven, zo staat het in ‘Doe en denk als een kat’. Vijf ­levenslessen uit het boek, dat ook bij ons een bestseller is.