Dankzij slimme papa kan zieke Matthias (5) volgende week toch op zoek naar chocolade eitjes

Hamme / Moerzeke - Voor de allereerste keer zal de Oost-Vlaamse Mathias Vermeir (5) volgend weekend naar een chocoladen paashaas of versierd ei zoeken. Met dank aan papa. Want omdat het jongetje door een ziekte geen gewone melk of zwarte zoetigheid mag snoepen, maakt papa nu zelf “dieet”-chocolade voor zijn zoon. “Ik help papa graag om ze te maken, want alle mislukte figuren mag ik opeten.”

