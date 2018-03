De één zijn dood… pech voor Jordan Lukaku opent de deur voor Limbombe bij de Rode Duivels

Jordan Lukaku (23) haakt met een blessure af voor de oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Dikke tegenslag voor de flankverdediger die nog knokt voor een plaatsje bij de 23 voor het WK in Rusland. Anthony Limbombe (23) van Club Brugge ruikt zijn kans.

Op de linkerflank zitten de Rode Duivels niet ruim in de spelers. Bondscoach Roberto Martinez liet daar in de jongste interlands de aanvallend ingestelden Yannick Carrasco en Nacer Chadli opdraven. Uitstekende spelers, maar in defensief opzicht onvoldoende als het tegen de toplanden gaat. Daarom zocht Martinez nog linkerflankspelers met meer verdedigende kwaliteiten. Jordan Lukaku, op die positie spelend bij het Italiaanse Lazio, heeft dat profiel. Omdat er echter altijd vraagtekens werden gekruld achter het internationale niveau van de jongere broer van Romelu, was er voor de bondscoach nog een bevestiging nodig. Die zal Martinez niet krijgen. Jordan Lukaku, de jongste tijd veelal aan de aftrap met Lazio, werd gisteren terug naar Rome gestuurd wegens een verrekking. Niet heel erg, maar erg genoeg om niet in actie te kunnen komen aanstaande dinsdag. Zo kan hij zijn kansen niet voluit verdedigen.

32 kandidaten

Dat opent mogelijkheden voor Anthony Limbombe, de eveneens 23-jarige flankspeler van Club Brugge en debutant in de selectie. Nadat hij op training al een goede indruk naliet, krijgt Limbombe nagenoeg zeker speelkansen in het oefenduel van dinsdag. Dat kan de bondscoach zeker beïnvloeden in zijn keuze voor de 23 voor Rusland. Martinez: “We zijn nu met 28 spelers en reken tot de vaste kern ook nog Defour, Kabasele, Chadli en Benteke. Ik zeg niet dat de 23 daar zeker zullen uitkomen, maar die jongens hebben natuurlijk een voordeel.” Reken maar dat de selectie, die op 4 juni moet ingediend worden maar op 28 mei door de bondscoach zal gemaakt zijn, uit de in totaal 32 kandidaten komt.