Een “genie als Maradona”, maar geen titularis bij Rode Duivels: het dilemma Dembélé

Spreek over Mousa Dembélé en ook bij bondscoach Roberto Martinez glinsteren de ogen. België kent de sierlijke Antwerpenaar al langer, maar in de Champions League viel recent ook de rest van de wereld in zwijm voor de middenvelder van Tottenham. En toch speelt hij bij de Rode Duivels tweede viool. Waarom? Het dilemma Dembélé, in vijf vragen.

1. Is hij ooit beter in vorm geweest?

Neen, Tottenham-coach Mauricio Pochettino had niet gedronken toen hij zich een maand geleden uitliet over Mousa Dembélé: “Hij is een genie, een van die ongelooflijke ...