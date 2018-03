Steven Defour bergt WK-hoop bijna helemaal op: “Ik geef mezelf hoogstens vijf procent kans”

Steven Defour heeft de hoop om alsnog deel te kunnen nemen aan het wereldkampioenschap in Rusland nog niet helemaal opgegeven. De Rode Duivel werd in februari geopereerd aan de knie en zou het WK sowieso missen, maar zijn revalidatie verloopt voorspoedig. “Als ik heel optimistisch ben, geef ik mezelf maximaal vijf procent kans om het WK te halen”, vertelde hij aan Eleven Sports dat hem bij kinesist Lieven Maesschalck ging opzoeken in Antwerpen.