VIDEO. Het moest ervan komen: Temptation Tim heeft eigen Aalsterse parodie

Aalst - In Aalst gaat een muzikale parodie op het VIJF-programma ‘Temptation Island’ viraal. “Der zen no girls alaat (allowed, nvdr.), mor ik ging in de faat, Cherisj kwam toch bè moi, het werd een vroipartoi”, klinkt het op de tonen van Krantenwijk van Lil Kleine. De tekst is gebaseerd op de escadapes van Tim Wauters uit Aalst op Temptation Island.

Die liet zijn verloofde Deborah staan voor verleidster Cherish. Het brein achter de parodie zit in Haaltert: de vriendinnen Shauni Van Impe (24) en Lore Welleman (23) toverden de song uit hun hoed. “Er zijn al zoveel parodieën op Temptation Island”, legt het duo uit. “Dus dachten we: we proberen eens iets anders, in het Aalsters! We weten ook dat we best vals zingen, maar hey, het was voor de fun, bedoeld, niet om viraal te gaan”, lachen ze.

