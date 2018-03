Kernkabinet bereikt akkoord over begroting

Het federale kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Dat heeft premier Charles Michel op Twitter laten weten. Zaterdagmorgen om 10.30 uur wordt het akkoord toegelicht op een persconferentie.

De regering-Michel moest op zoek naar 1,4 miljard euro om het budget voor dit jaar op koers te houden. Het Monitoringcomité dat de begroting van dichtbij opvolgt, had voor de regering een inspanning tussen een vork van 700 miljoen tot 1,4 miljard euro naar voren schoven om de begrotingsambities waar te maken. De regering heeft beslist voor het maximale scenario te gaan.

Akkoord begrotingscontrole, persconferentie zaterdag om 10 uur 30 #begov — Charles Michel (@CharlesMichel) 23 maart 2018

Voor aanvang luidde het dat het niet de bedoeling was om de oefening te klaren via grote nieuwe maatregelen, noch in de inkomsten, noch in de uitgaven. Er was sprake van een sterke monitoring, zodat maatregelen die al gepland waren maar niet helemaal correct geïmplementeerd zijn alsnog hun vooropgestelde rendement halen.

Begroting nauwelijks gezonder

Uit berekeningen van de krant De Tijd blijkt intussen echter dat de besparingen die de regering-Michel in deze regeerperiode heeft gedaan, grotendeels werden tenietgedaan door belastingverlagingen.

De overheid gaf - rente-uitgaven niet meegerekend - tussen 2014 en 2019 2,6 procentpunten minder uit. Terwijl ze eind 2014 51,9 procent van het bruto binnenlands product uitgaf, zal dat eind 2019 49,3 procent zijn. Maar de besparingen zijn vrijwel niet gebruikt om de begroting op orde te zetten, wel om belastingverlagingen te financieren. De taxshift - waarbij de personenbelasting en de lasten voor bedrijven verlaagd werden - en de verlaging van de vennootschapsbelasting deden de belastingdruk zakken met 2,2 procentpunten.

Daardoor is de begroting slechts 0,4 procent van het bruto binnenlands product (1,8 miljard euro) gezonder geworden. Ondanks de beperkte besparingsinspanningen is het begrotingstekort gezakt van 3,1 procent van het bbp eind 2014 naar 1 procent. Maar die verbetering is grotendeels te danken aan de lage rente (1 procent) en de betere conjunctuur (0,7 procent), berekende De Tijd.