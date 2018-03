Vijf lichtgewonden bij confrontaties met politie in Catalonië

Vijf personen zijn vrijdag lichtgewond geraakt in Barcelona nadat Catalaanse separatisten de confrontatie aan waren gegaan met de politie. Dat melden de hulpdiensten van de stad in een persbericht. De betogers uitten hun ongenoegen over het Spaanse gerecht.

“De medische spoeddienst verzorgde vijf lichtgewonden deze avond in de zone van de prefectuur”, klinkt het in een communiqué. De anti-oproerpolitie van Catalonië dreef manifestanten terug met wapenstokken toen die naar hen toe kwamen lopen, stelde een journalist van het Franse agentschap AFP vast.

De betogers, die ingingen op oproepen van de Comités voor de Verdediging van de Republiek - radicale groeperingen -, uitten hun ongenoegen over de hechtenis van separatistische leiders vanwege hun rol in de poging tot eenzijdige afscheiding van Catalonië in oktober. Het Spaanse gerecht vaardigde ook zes nieuwe internationale aanhoudingsbevelen uit tegen zes andere leiders die vluchtten naar het buitenland.

De manifestanten verbrandden foto’s van koning Felipe VI, een misdrijf in Spanje, en van rechter Llarena. Ze zwaaiden met separatistische vlaggen en droegen spandoeken om de vrijlating te eisen van de “politieke gevangenen”.

Een andere betoging verliep kalmer, op de Plaça de Catalunya, in het hart van Barcelona. De Catalaanse televisie toonde ook beelden van betogingen in andere steden in de regio, zoals Tarragona.