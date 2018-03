Hoe een zijprojectje van twee Vlaamse vrienden in geen tijd een wereldwijd succes werd

Het begon als een zijproject van twee snowboardvrienden. Vandaag is Komono het snelst groeiende Vlaamse middelgrote bedrijf en werd daar vorige week nog voor gelauwerd door zakenblad ‘Trends’ als Trends Gazelle. Het accessoiremerk van Anton Janssens (42) en Raf Maes (45) is te koop in meer dan 80 landen, met winkels van Amsterdam tot Tokio. “We maken luxe toegankelijk, en dat slaat aan.”